Les infos de 7h - Salon de l'agriculture : 22.000 produits régionaux à déguster

publié le 22/02/2020 à 07:54

57ème édition de la fameuse plus grande ferme de France. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes, ce samedi 22 février, porte de Versailles, à Paris. Tout est prêt, ou presque. Les services de nettoyage et les balayeurs sont à pied d'oeuvre pour que tout soit impeccable d'ici 9h.

C'est un marathon de neuf jours qui s'apprête à commencer. Les 1.400 éleveurs et 4.000 animaux du salon de l'agriculture sont arrivés, installés. 4.000 animaux représentant 372 races différentes. Il y a même des chiens et des chats. Tous ces animaux participeront au concours général agricole qui fête cette année ces 150 ans. Alors, pour nourrir ce petit monde, 230 tonnes de paille et 100 tonnes de foin ont été acheminés au parc des expositions.

Ça c'est pour les coulisses, mais dans les allées, c'est aussi le royaume des produits régionaux : 1.000 exposants ouvriront leur stand ce matin. Avis aux gourmands et aux curieux, il y aurait ici 22.000 produits à manger ou à boire, c'est gargantuesque et cela devrait, une fois de plus, attirer beaucoup de monde jusqu'à la semaine prochaine. Entre 620.000 et 650.000 visiteurs sont attendus porte de Versailles.

À écouter également dans ce journal

Politique agricole commune - Échec XXL des négociations à Bruxelles. Les 27 se sont séparés hier soir, vendredi 21 février, sans accord sur le prochain budget de l'Union Européenne, le premier depuis le retrait britannique. Pas de compromis en particulier sur le dossier sensible de la PAC, la politique agricole commune. Emmanuel Macron voulait obtenir la même enveloppe pour la politique agricole commune pour les sept années à venir par rapport aux sept dernières. Oui mais voilà, les propositions sur la table des négociations à Bruxelles étaient 14% inférieures. Alors le président Macron a dit non sur ce dossier, mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord, va-t-il expliquer ce matin aux agriculteurs. Pour lui, "l'absence d'accord c'est la continuité et la perpétuation d'un système qu'ils connaissent déjà." Le choix a été le statu quo.

Nucléaire - Fessenheim s'est débranché depuis 2 heures du matin. Le réacteur numéro 1 de la fameuse centrale nucléaire est coupé du réseau électrique national. Dans la ville, le scénario voulut par l'exécutif n'est toujours pas accepté. Exemple avec Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin : "C'est une décision qui est injuste, c'est une décision qui est contraire à tout ce que le gouvernement entend mettre en oeuvre pour l'avenir." Le second réacteur de la centrale sera stoppé le 30 juin. Commencera alors une longue phase de démantèlement qui devrait durer une vingtaine d'années.

Incendie à Valenciennes - Une usine de transformation de céréales a été touchée par un incendie dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 février. Les flammes ont ravagé un entrepôt de 1.000 mètres carrés contenant des cartons. Un riverain a été légèrement blessé, vingt autres évacués ainsi que 25 salariés.