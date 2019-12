publié le 13/12/2019 à 14:43

Non, ils ne s'apprêtent pas à monter ensemble sur scène, ni à co animer une émission ! Si Karine Le Marchand et Gad Elmaleh sont les invités de Stéphane Bern et toute son équipe ce vendredi, c'est parce que lundi prochain, à 21h05 sur M6, la présentatrice consacre tout un numéro d'Une ambition intime au comédien.



Un numéro exceptionnel où, pour la première fois, les équipes de l'émission on tourné dans plusieurs endroits, sur les traces de Gad: au Maroc, à Casablanca, où il a grandi jusqu'à l'âge de 16 ans, à Lyon, à Paris, au Canada... l'occasion de revenir sur l'incroyable parcours de cet ancien cancre viré de tous les lycées de Casablanca (!), qui a finalement réussi à devenir une star en France et même, plus récemment, à se faire remarquer... aux Etats-Unis !

Avec Stéphane Bern, Gad explique pourquoi il a accepté de répondre aux questions de Karine Le Marchand, lui qui est d'habitude si pudique et il n'hésite pas revenir sur les accusations de plagiat qui l'ont profondément atteint depuis deux ans.

Gad, bientôt de retour sur scène...

Il jouera son nouveau one-man-show, D'ailleurs, à partir d'avril 2020 dans toute la France !

Le premier show aura lieu le 28 avril à Roubaix, avant une tournée d'une soixantaine de dates, de Gap le 29 mai à Biarritz le 23 juin, en passant par une tournée des Zénith à partir de novembre 2020 comme ceux d'Amiens, Dijon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Rouen, ou Clermont. A Paris, Gad Elmaleh jouera à La Cigale du 29 septembre au 26 octobre 2020.

... et en direct sur M6 le 1er janvier:

L'invitation, la pièce qu'il joue actuellement à guichet fermé au théâtre de La Madeleine, aux côtés de son grand ami Philippe Lellouche et de Lucie Jeanne sera retransmise sur M6 le mercredi 1er à 21h05.

Et chose promise:

Gad n'était qu'"amour" hier dans le studio d'RTL

