Aliments : peut-on consommer des produits périmés ?

publié le 02/05/2020 à 05:55

Conso : doit-on jeter les aliments dont la date limite de consommation est dépassée ?

Invitée : Olivia Detroyat, journaliste économie (agriculture et grande conso) au Figaro



Télétravail : comment éviter les douleurs physiques ?

Invité : Julien Paccaud, ostéopathe et spécialiste des postures de travail. Retrouvez-le sur le site Écologie du corps

Cuisine : les salades composées sont-elles rassasiantes ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de La Guinguette d'Angèle et naturopathe



Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !