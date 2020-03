publié le 30/03/2020 à 07:12

Depuis plusieurs jours, les échanges sont tendus entre les salariés de la plateforme logistique de Carrefour à Ploufragan (Côtes-d’Armor) et la direction. En effet, la direction du magasin dispose de protections et pourtant, elle refuse de les distribuer à ses salariés de la logistique.

Ils ont donc déposé un droit d'alerte et un droit de retrait, mais ils subiraient des pressions pour continuer le travail. Alain Mahé, délégué CGT Carrefour logistique, ne décolère pas : "Les masques sont arrivés vendredi 27 mars. Il y a eu un brief minute de la direction de l'entrepôt avec les encadrants, pour leur dire qu'ils ne distribueraient pas les masques", s'indigne le délégué CGT.

"De ce fait, les salariés ont fait valoir leur droit de retrait et, par écrit, la direction a seulement répondu par des sanctions disciplinaires et des retraits sur salaire s'ils ne reprennent pas le travail. Ce lundi 30 mars, nous referons valoir notre droit de retrait, si la direction s'entête à ne pas vouloir nous protéger. D'autant plus qu'elle a les masques à sa disposition, qui sont à moitié introuvables, ils sont peut-être dans le bureau du directeur, dans un coffre, on ne sait pas", s'interroge Alain Mahé.

À écouter également dans ce journal

Sans-abri - Plus de 5.000 places sont désormais mobilisées dans les hôtels pour héberger les sans-abri pendant l'épidémie du coronavirus et 40 sites de confinement sont actuellement prêts à accueillir des SDF malades du Covid-19.



Protections individuelles - 8 millions de masques sont attendus ce lundi 30 mars en provenance de la Chine. En tout, 1 milliard de protections individuelles devraient être livrées à la France.

Travail - Plusieurs syndicats de routiers comme la CFDT, FO et CFTC, appellent à utiliser son droit de retrait, pour dénoncer les "manquements" aux mesures de protection sanitaire contre le coronavirus.