Coronavirus : dans quels supermarchés trouver des masques, et à quel prix ?

publié le 06/05/2020 à 14:08

Dans un communiqué paru fin avril, un bon nombre d'enseignes de la grande distribution (Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U) se sont engagées à commercialiser des masques réutilisables en tissu entre deux et trois euros, et des masques à usage unique à moins d'un euro "en cohérence avec leurs prix d'achat à l'étranger", affirme la Fédération du commerce et de la grande distribution.

"Les approvisionnements monteront en puissance après le 11 mai", ajoute la Fédération du commerce et de la grande distribution. Carrefour assure pouvoir vendre 225 millions de masques, dont 175 millions de type “chirurgical” et 50 millions en textile dans les prochaines semaines a détaillé Alexandre Bompard, le PDG du groupe.

De son côté, Lidl commercialise 5 millions de masques à usage unique depuis le 4 Mai dans les 1550 supermarchés du groupe, dont la direction assure avoir "sécurisé de futures commandes à destination des Français tout en continuant d'assurer le stock destiné à nos collaborateurs".

Vente à la caisse

Dans plusieurs supermarchés, les masques sont vendus directement à la caisse. Par lots de 5 ou de 10 masques chirurgicaux à Carrefour, à 58 centimes pièce. Dans les enseignes du groupe Systèmes U, "un seul lot de 10 masques sera vendu par personne et passage" pour six euros environ, selon les informations de BFM. Leclerc commercialisera ses masques par 10 ou à l'unité (entre 50 et 60 centimes) à l'accueil de ses magasins.

Achats en grosse quantité

Les groupes Lidl, Casino et Monoprix commercialiseront des lots de 50 masques à usage unique, à une trentaine d'euros, “à raison d’un achat par semaine et par personne” dans les magasins Casino. Les Franprix proposeront quant à eux des lots de 10, 20, 24 et 50 masques. Il faut débourser 29,90 euros pour la boîte de 50 masques chirurgicaux, 15,90 euros pour celle de 25, 12,90 euros pour celle de 20, et 6,90 euros pour celle de 10 masques. Dans cette enseigne, les masques en tissu seront vendus à 2,20 euros pièce.

Réservation sur Internet

Intermarché et Netto, les deux enseignes du groupe Les Mousquetaires, proposent à leurs clients de réserver l'achat des lots de 50 masques uniquement par réservation en ligne. Les clients recevront ensuite un bon de réservation par mail, qu’il faudra présenter à l’accueil du magasin.