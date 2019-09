Olivier Roellinger "appelle à une révolution alimentaire pacifiste et joyeuse"

publié le 02/09/2019 à 09:27

"La France est le pays des Droits de l'homme, et elle doit être le pays du 'bien manger'". L'ancien chef trois étoiles Olivier Roellinger publie Pour une révolution délicieuse (ed. Fayard), dans lequel il l'affirme : "Nourrir, c'est une affaire d'État".

"L'éducation alimentaire devrait être obligatoire de 6 à 16 ans dans toutes les écoles de la République", estime le cuisinier. "Il faut que l'on apprenne (aux enfants, ndlr) la magie du vivant", explique-t-il, en proposant qu'un potager soit installé dans chaque école, car selon Olivier Roellinger, "bien manger c'est avant tout reconnecter avec la nature".



"On ne peut pas laisser le soin de nourrir nos enfants entre les mains de l'agro-business", ajoute-t-il, évoquant un "désastre économique et social dans le monde agricole, un désastre environnemental et un désastre au niveau de la santé publique".

"Il y a des lobbys très puissants dans l'alimentation et ce depuis des années, et avec nos fourchettes, il faut absolument que nous aidions les politiques à les faire vaciller", continue Olivier Roellinger, qui "appelle à un soulèvement alimentaire pacifiste et joyeux".