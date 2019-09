et Marie-Pierre Haddad

Sur le site du groupe alimentaire Danone, on peut lire l'importance pour la multinationale, du bien-être animal. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, dimanche 8 septembre, Emmanuel Faber, PDG du groupe Danone a approuvé la démarche de l'association L214, qui diffuse régulièrement des vidéos choquantes de maltraitances animales et des conditions dans les abattoirs.



"Il y a besoin de lanceurs d'alerte dans cette société, sinon les choses ne bougent pas assez vite. Il faut qu'on soit choqué par ça", a dit Emmanuel Faber. L'association a d'ailleurs lancé ce jeudi une pétition, déjà signée par de nombreuses personnalités publiques, pour en finir avec l'élevage intensif et industriel. "Il faudrait que je la lise. Mais si c'est ce que j'ai en tête, je peux peut-être la signer", a-t-il encore expliqué.

Le PDG de Danone s'était d'ailleurs exprimé un peu plus tôt sur l'élevage intensif. "Il est nécessaire de consommer moins de viandes et de meilleure qualité. Mais l'élevage est fondamental pour l'agriculture. Ce qu'il faut c'est sortir les vaches des ranches industriels et réintroduire du pâturage. Donc c'est moins de viande plutôt que pas de viande du tout".