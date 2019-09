et Armelle Levy

publié le 09/09/2019 à 05:20

Il y a trois mois, nous vous révélions un scandale alimentaire : 780 tonnes de steak hachés sans viande avaient été vendues aux associations caritatives, une arnaque à 5 millions d'euros. Cette fois, c'est le poulet qui est concerné.

Ces collectifs ont reçus des escalopes de poulet gorgées d'eau. Une eau, là encore, payée au prix de la viande. Ces escalopes surgelées présentaient une teneur en eau supérieure à la norme européenne autorisée : elle fondait dans la poêle, il en restait moins à la cuisson.

Le ratio aux protéines n'étaient donc pas bon. Pas de danger pour la santé, mais les services de l'État ont ouvert une enquête pour savoir si c'est un ajout d'eau volontaire du fournisseur, une fraude économique, et donc si l'entreprise a vendu volontairement de l'eau au prix du poulet pour se faire plus de marges, ce qui serait une vraie tromperie.

L'enquête a été transmise aux autorités danoises, puisque c'est une entreprise danoise qui a remporté ce marché public. Mais comme ces escalopes gorgées d'eau ne présentent aucun danger pour la santé, les associations, émues par cette nouvelle affaire, ont fait le choix de les distribuer quand même aux plus démunis.

