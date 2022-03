Risque nucléaire : quand faut-il utiliser des comprimés d'iode ?

La guerre en Ukraine et les incendies et bombardements à proximité de centrales nucléaires ont réveillé des craintes chez les Européens dont des Français. Alors que la France va envoyer en Ukraine "2,5 millions de doses d'iode", certains se ruent acheter des pastilles.

Les comprimés d’iode stable protègent la glande thyroïde contre une contamination radioactive. Un accident grave dans une installation nucléaire peut entraîner le rejet dans l’atmosphère d’iode radioactif. Une fois inhalé, le risque de cancer de la thyroïde est bien plus élevé. Toutefois, ces comprimés ne protègent pas de tous les dangers. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) rappelle qu'en cas d'accident nucléaire, il faut d'abord se mettre à l'abri, dans un bâtiment en dur.

Attention à ne pas prendre les pastilles d'iode en prévention. "Non seulement c'est inutile, mais cela peut provoquer des effets indésirables ou des allergie", avertit l'ASN. Les comprimés d'iodure de potassium doivent être administrés une heure avant l'exposition à la radioactivité pour que leur efficacité soit la plus forte ; au plus tard, dans les 6 à 12 heures qui suivent.

En France, il n'est pas possible de recevoir des comprimés d'iode sur simple demande. Certaines pharmacies sont habilitées à en distribuer notamment dans les communes situées à moins de 20 kilomètres d'une centrale nucléaire. Au-delà de ce rayon, des stocks départementaux, gérés par les préfets, peuvent être acheminés si nécessaire.