Menace nucléaire : le jour où le monde a frôlé la Troisième Guerre mondiale à Cuba

L’air sombre dans son costume noir, il s’installe devant les caméras qui ont pris place dans le bureau ovale. Ce 22 octobre 1962 soir, le président John Fitzgerald Kennedy s’adresse à la nation. L’heure est grave.

Depuis 6 jours, depuis que Kennedy a été prévenu un matin très tôt par McGeorge Bundy, son conseiller à la Sécurité Nationale, que l’URSS de Nikita Khrouchtchev installe des missiles nucléaires sur l’île de Cuba, le président des États-Unis ne dort pas. Chaque jour, et dans le plus grand des secrets, Kennedy, secondé par son frère Bob, convoque, consulte, écoute les plus hautes autorités des États-Unis en matière de sécurité.

Si l’on avait remarqué des mouvements inédits à Cuba, on avait simplement pensé que c’était pour doter les Cubains d’une défense aérienne qui leur manquait. Mais jamais, au grand jamais, avait-on imaginé que se montait alors un arsenal qui pouvait potentiellement raser 80 millions d’Américains en quelques minutes…

Le danger d'une attaque nucléaire

Dans le plus grand des secrets donc, une poignée d’hommes ont pesé la gravité d’une situation qui chaque jour confirmait que le danger d’une attaque nucléaire se rapprochait de façon alarmante. D’aucuns saluèrent le pouvoir de la diplomatie, d’autres plus virulents celui d’une frappe massive et chirurgicale, d’autres encore conseillèrent le blocus maritime. Au milieu de ses conseillers, Kennedy est seul. Seul face au destin de son pays et du monde tout entier qui peut s’embraser d’un jour à l’autre…

L’escalade est inévitable et le monde retiendra son souffle pendant 6 jours encore. Nous sommes le 22 octobre 1962. Avec la crise des missiles de Cuba, on frôle la Troisième Guerre mondiale.

