Air France s'engage à supprimer 1.300 tonnes de plastique à bord de ses vols

publié le 07/06/2019 à 11:29

100 millions de gobelets en plastique remplacés par des verres en carton. Des matières recyclables pour les 85 millions de couverts. Fini les 25 millions de bâtonnets et place à des mélangeurs en bois.



Ce sont les nouvelles mesures d'Air France, qui a annoncé supprimer le plastique à usage unique au profit de pièces composées de matières biosourcées. Ces dernières seront axées sur une absence de gaspillage et une diminution des impacts environnementaux.

La compagnie aérienne s'est engagée à supprimer 1.300 tonnes de plastique d'ici à la fin de l'année.

En 2015, déjà, Air France avait arrêté de proposer des pailles en plastique aux passagers. Dans un moment où la honte de prendre l'avion fait son chemin, la compagnie cherche à attirer les clients. Elle a également annoncé avoir réduit de 20% ses émissions de CO2 par passager depuis 2011.

Hier, sur le vol Paris-Détroit, les matières biosourcées ont remplacé les produits en plastique à usage unique. #AirFrance s'engage à supprimer 210 millions d'articles en plastique d'ici fin 2019 ¿https://t.co/F2RuKJOZBn#AFTakesCare pic.twitter.com/Yiwk5xcHTK — Air France FR (@AirFranceFR) 6 juin 2019

Au lieu de renoncer à voyager, la compagnie propose aux passagers de participer au programme "Trip and Tree", qui compenserait leurs déplacements. Porté par son partenaire "A Tree For You", l'association vise à replanter des arbres partout dans le monde.