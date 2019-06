publié le 07/06/2019 à 09:12

C'est décidé : l'âge de la retraite à taux plein sera de 64 ans. C'était déjà dans les tuyaux, et c'est désormais confirmé par Challenges ce vendredi 7 juin. Pour toucher sa pension en intégralité, il faudra partir plus tard.



Le principe mis en place sera celui du bonus-malus. Si vous voulez partir à la retraite avant 64 ans, ce sera possible, mais il faudra se résoudre à toucher un peu moins d'argent tous les mois. À l'inverse, si vous travaillez plus longtemps au-delà de 64 ans, votre pension sera un peu plus élevée.

Le but est d'inciter les Français à cotiser plus longtemps, et ainsi de financer le système de retraite qui risque toujours d'être déséquilibré. Cet âge-pivot de 64 ans devrait être mis en place à partir de 2025. Et il pourrait même être encore repoussé progressivement pour atteindre l'âge de 65 ans à l'horizon de 2037.