publié le 07/06/2019 à 15:02

Alors qu'il restait moins de 24 heures pour boucler les déclarations d'impôts, la plateforme dédiée était inaccessible de 21h30 à 1h du matin, mardi 4 juin. Un bug informatique pour lequel deux enquêtes ont été ouvertes, l'une par le ministère des Finances et l'autre par l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Une procédure habituelle en cas de suspicion d'incident de sécurité.



Sur les 3 à 4 millions de connexions opérées dans la soirée du lundi 3 juin, des adresse IP étrangères suspectes auraient été repérées, révèle France Info. Le lendemain, Gérald Darmanin, le ministre chargé du Budget, expliquait sur RTL : "Il y a eu plus de 3 millions de connexions en moins d'une demi-heure". "Le système informatique des impôts a alors cru à une attaque informatique", ce qui a déclenché un mécanisme de protection de données et causé le "bug" du site, a-t-il ajouté.

Pour les départements 1 à 50, ce bug avait entraîné un report de 48 heures de la date butoir pour remplir sa déclaration d'impôts en ligne, qui a donc pris fin le jeudi 6 juin à minuit.