et Leia Hoarau

publié le 30/05/2019 à 19:44

À partir du moment où il y a un discours de politique générale, cela signifie que le Premier ministre est reconduit. C'est donc un grand "oui" que clame Emmanuel Macron à Édouard Philippe, qui fera partie des Premiers ministres qui ont duré au moins trois ans, puisqu'il devra rester au moins jusqu'aux municipales.



Mais ce n'était pas gagné. On pouvait en effet s'interroger sur sa durée et sa stabilité à l'Hôtel de Matignon. Pendant la crise des "gilets jaunes", il avait commis des maladresses, il avait ensuite été quelques fois paru un peu raide... Mais il a fait une excellente campagne au moment des élections européennes, il a notamment contribué à ramener une partie de l'électorat de droite vers Emmanuel Macron. Puis il a démontré de la fermeté, de la solidité.

Maintenant, il va devoir préparer les municipales, diriger sa majorité. Notons qu'il n'est membre d'aucun parti, ce qui original quand on doit diriger une majorité. Et puis il va devoir parvenir à mettre en oeuvre des mesures concrètes, immédiates, populaires, et à effet mesurable. Il faut être sorcier.