La France, plus gros producteur de déchets plastiques en Méditerranée

publié le 07/06/2019 à 05:35

600.000 tonnes de plastique se retrouvent dans la méditerranée chaque année. L'ONG WWF (Fonds mondial pour la nature) a fait ce calcul à partir de la consommation de plastique de 22 pays d'Europe et d'Afrique. L'essentiel est récupéré pour être enfoui dans des décharges, brûlé ou recyclé. Mais un quart part dans la nature, via les fleuves, et se retrouve en partie dans la mer.



Et la France y contribue. Alors, essayons de voir la bouteille à moitié pleine : nous sommes le premier producteur de déchets de plastique en Europe, mais nous n'en rejetons dans la nature que 2%. La France est plutôt efficace pour gérer ses poubelles. En revanche, nous ne sommes que 5e dans le classement du recyclage, souligne ce rapport.

On peut encore changer les choses en incitant les citoyens à encore mieux trier chez eux. L'autre solution, beaucoup plus efficace, serait de réduire notre usage du plastique. L'interdiction, dans les 2 ans qui viennent, des couverts, assiettes, gobelets et pailles y contribuera.

Et puis la troisième piste serait d'encourager les industriels à fabriquer des produits plus faciles à recycler. Quand ils mélangent plusieurs matières collées ensemble, pour créer une barquette de jambon par exemple, le dessus n'est pas le même que le dessous, ce qui rend le produit impossible à recycler. Il faut donc simplifier la fabrication et faire de la recherche. Des mesures qui se trouveront peut-être dans la future loi sur l'économie circulaire que le gouvernement doit présenter début juillet.