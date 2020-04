Impôts : comment contacter le fisc pendant le confinement ?

publié le 21/04/2020 à 17:05

On peut être perdu face à sa déclaration de revenu. Or, les centres des impôts sont fermés jusqu'au 11 mai avec le confinement. Mais d’ici là, plusieurs solutions sont disponibles. Si vous maîtrisez internet, connectez-vous au site impôts.gouv.fr, où vous trouverez déjà sans doute quelques réponses, notamment sur les nouveautés de la déclaration de cette année (déclaration automatique, etc.), il y a plusieurs petites vidéos explicatives.

Mais la question est plus précise, allez dans votre "espace particulier", toujours sur le site des impôts, pour écrire un message via la messagerie sécurisé. Les agents du fisc vous répondront, et en plus vous aurez une preuve de votre bonne foi en cas d’erreur sur votre déclaration.

Toujours sur le site, vous pouvez également prendre un rendez-vous téléphonique, et on vous rappellera.

Un plan de déconfinement par Bercy

Enfin, si vous souhaitez parler à un agent rapidement, vous pouvez joindre directement votre centre local des impôts, dont le numéro est inscrit sur votre déclaration, où bien le numéro national pour les particuliers, le 0809.401.401. Au vu du confinement, il risque simplement d’y avoir un peu plus d’attente.

Quant à votre traditionnelle file d’attente devant votre centre des impôts, Bercy présentera au gouvernement dans les prochains jours son plan pour le déconfinement et la réouverture des guichets. Vous n’aurez alors qu’un mois pour remplir votre déclaration et l’envoyer avant le 4, 8 ou 11 juin selon votre département si vous déclarer en ligne, ou avant le 12 juin si vous déclarez sur papier.