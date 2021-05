publié le 11/05/2021 à 22:16

Jean Castex a abordé de nombreux aspects de la crise sanitaire dans le 20h de France 2, ce mardi 11 mai. Interrogé sur le rejet à l'Assemblée nationale, du pass sanitaire, le Premier Ministre assure que "la divergence ne portait pas sur le pass" en lui-même, mais sur "la date de sortie de l’état d'urgence sanitaire". "On va trouver un accord avec la majorité, c’est normal qu’elle débatte", a affirmé le chef du gouvernement, ajoutant : "Ce problème, nous allons le régler (…), il y aura un passe sanitaire".

Jean Castex a également appelé les Français à la vigilance durant le pont de l'Ascension. Lors de ce week-end prolongé, "on reste prudent, on respecte les gestes barrières", a-t-il exhorté. "N’hésitez pas à vous faire vacciner dans votre lieu de villégiature. L’objectif est de ne perdre aucune dose. On est passé d’une situation où l'on n'avait pas assez de doses à une situation où l'on demande de ne pas perdre de doses", a insisté Jean Castex.

Le Premier ministre est également revenu sur l'avenir incertain que vivent les discothèques en cette période de crise sanitaire : "Pour les boîtes de nuit, je ne suis pas en mesure de donner un horizon [...] Il y aura une clause de revoyure fin juin". Jean Castex a précisé que le pass sanitaire pourrait ne pas être nécessaire pour leur réouverture : "Le pass on le réserve sur des événements accueillant beaucoup de public, 1.000 personnes, et où on peut réserver à l'avance" a-t-il indiqué.