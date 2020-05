Réouverture des restaurants : "Je ne rouvrirai pas le 2 juin", annonce Michel Sarran

publié le 25/05/2020 à 09:21

Une réouverture en zone verte dès le 2 juin, plus besoin de quatre mètres carrés par client mais une distance d'un mètre et une possibilité d'accueil limitée à 50% de la capacité du restaurant. Michel Sarran, chef doublement étoilé se dit satisfait de ces nouvelles mesures mais reste prudent, au micro de RTL.

"L'abandon des quatre mètres carrés c'est une très bonne nouvelle mais limiter à 50% cela va être plus difficile car on ne sait pas quel va être le comportement de nos clients. En deux mois et demi nos entreprises se sont énormément fragilisées. Ouvrir, on a envie mais pas dans n'importe quelles conditions. Il nous faut de la sécurité économique et sanitaire car cela ne va pas être simple", prévient Michel Sarran.

Il y a quelques jours,Michel Sarran signait une tribune contre une ouverture trop rapide des établissements. "Je ne peux pas condamner le gouvernement car il montre une envie de nous aider avec le chômage partiel par exemple qui permet de traverser un peu la crise. L'aspect sanitaire est important : connaître tout le protocole pour le mettre en application. Je ne rouvrirai pas le 2 juin, je veux attendre pour pouvoir accueillir au mieux mes clients, qu'ils se sentent en sécurité. La carte normale par exemple ne va sûrement plus être possible", avance le chef étoilé.