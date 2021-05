publié le 06/05/2021 à 08:52

Le retour tant attendu dans les restaurants est prévu dès le 19 mai prochain avec la réouverture des terrasses. Après quasiment un an d'arrêt, les restaurateurs, dont le chef étoilé Bruno Verjus, ont hâte de reprendre leurs activités et retrouver leurs clients. Cependant, "il est compliqué de se remettre en route", confie le cuisinier autodidacte, auteur de L'art de nourrir, aux éditions Flammarion.

La cuisine est un art qui nécessite "une pratique et un rythme que nous n'avons plus", poursuit Bruno Verjus, invité de RTL ce jeudi 6 mai. Ce dernier prévoit plutôt une réouverture de son établissement, Table, situé dans le XIIe arrondissement parisien, le 29 juin prochain, veille de la dernière étape du déconfinement et de la fin des jauges limitées dans les restaurants. "J'ai envie d'ouvrir dans l'élan, le partage et l'amour", explique-t-il.

Car Bruno Verjus est un cuisinier philosophe, qui a un rapport particulier à la nourriture. Le sous-titre de son ouvrage indique d'ailleurs "aimer à en nourrir. Seul un son sépare nourrir de mourir". Et si le chef étoilé n'a pas encore décidé du menu qu'il présentera à la réouverture, "l'imaginaire et l'appétit viendront en nourrissant les autres" conclut-il.