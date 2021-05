Déconfinement : les Français réservent en masse pour les ponts de mai

publié le 04/05/2021 à 13:25

Ces derniers jours, les Français ont réservé en masse leurs prochains week-ends. Chez les loueurs, les hôteliers et les transporteurs c'est l'effervescence depuis quelques jours maintenant. Concernant les trains, ça a démarré lentement il y a une semaine, mais désormais beaucoup de voyageurs réservent pour le week-end de l'Ascension. Il y a eu pas loin de 600.000 billets vendus en longue distance, et pour la Pentecôte c'est 300.000.

Ces chiffres sont inférieurs à ceux de 2019 mais la SNCF explique que les passagers réservent aussi de plus en plus tard. D'autant plus que la compagnie ferroviaire augmente sa cadence pour arriver à 8 TGV sur 10 en moyenne ce week-end et un trafic à 100% pour les ponts du mois de mai.

La SNCF a bien compris l'engouement de certains Français pour partir ne serait-ce que quelques jours. C'est pourquoi elle a lancé une promotion dès hier avec certains billets affichés au prix de 39 euros maximum.

Air France double sa capacité pour les vols domestiques

Pour les avions c'est la même chose, la direction d'Air France a indiqué qu'elle double sa capacité de vol chaque semaine pour les vols domestiques. Chez Transavia la fréquence augmente. La demande est bien là, pour le seul week-end de l'Ascension, la compagnie a ajouté 30 allers-retours.

Les destinations les plus plébiscitées sont en France pour le mois de mai. Celles qui ont la cote en train sont celles dans le sud-ouest près de la Méditerranée ou encore en Bretagne. Du côté des compagnies aériennes, quelques Français se tournent vers l'Espagne ou l'Italie.

Les recherches de Airbnb ont augmenté de 25%

Depuis quelques jours, les hôtels enregistrent des réservations pour les week-ends de mai, certains sont même complets notamment dans les régions près de la mer et de l'océan. Les recherches d'Airbnb ont augmenté de 25%. Du côté des restaurants l'engouement commence à se faire sentir. Chez The Fork par exemple, anciennement la fourchette, qui permet de réserver des tables de restaurant, les réservations quotidiennes ont été multipliées par 10 par rapport à la semaine passée.

Et figurez-vous aujourd'hui qu'il y a déjà autant de réservations que lors de la dernière réouverture, le 2 juin 2020. Et ce n'est pas fini, car il reste encore 15 jours pour réserver en terrasse pour le 19 mai prochain.