Rentrée 2020 : la liste de fournitures scolaires type du ministère de l'Éducation

publié le 18/08/2020 à 15:13

Le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ce mardi 18 août relance la course aux achats de rentrée. Les fournitures scolaires sont évidemment un des postes de dépense les plus importants. Le ministère de l'Éducation nationale a publié une liste-modèle de fournitures scolaires.

Dans celle-ci, on trouve les fournitures nécessaires aux écoles, aux collégiens et aux lycéens. Cette liste-type entend à la fois réduire les dépenses en fournitures scolaires, le poids des sacs à dos des élèves et l'impact écologique de la scolarité.

Cette liste élaborée de manière "concertée" ne s'impose pas aux établissements : elle est un référentiel sur lequel les écoles peuvent s'appuyer pour élaborer les listes à destination des parents. Ces listes sont, normalement, communiquées avant le début de l'été.

La liste de base

- 1 grand cahier avec un protège-cahier - 96 pages (21 x 29,7 cm)

- 1 petit cahier avec un protège-cahier - 96 pages (17 x 22 cm)

- 1 cahier de musique - 48 pages (17 x 22 cm)

- 1 agenda ou cahier de textes

- 1 rouleau de plastique - couverture des manuels scolaires



- 1 classeur rigide (21 x 29,7 cm)

- 1 classeur souple (21 x 29,7 cm)

- Des feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm)

- Des pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)

- 1 porte vues (21 x 29,7 cm, 40 à 60 vues)

- 1 trousse

- 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)

- Des crayons à papier avec une gomme

- 1 stylo correcteur

- 1 tube de colle

- 1 rouleau de ruban adhésif

- 1 paire de ciseaux scolaires à bout rond en métal (12 à 13 cm)

- 1 taille-crayons à réservoir plastique

- 1 compas (métal ou plastique)

- 1 règle plate (30 cm)

- 1 équerre (21 cm - 60°)

- 1 rapporteur (12 cm)

- 12 crayons de couleur

- 12 feutres de couleur

- 5 tubes de gouache (10 ml, couleurs primaires)

- 3 pinceaux de tailles différentes (N° 6, 10 et 14 ou N° 4, 10 et 16)

Pour les collégiens

- 1 stylo plume

- Des cartouches d'encre bleue

- 1 effaceur réécriveur

- 2 porte-vues (21 x 29,7 cm, 40 à 60 vues)

- 1 pochette de papier dessin à grain (21 x 29,7 cm - 180 g/m²)

Pour les lycéens

- 1 stylo plume

- Des cartouches d'encre bleue

- 1 effaceur réécriveur

- 2 porte-vues (21 x 29,7 cm, 40 à 60 vues)