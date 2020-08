Fournitures scolaires : les 5 conseils à suivre pour une rentrée à petits prix

publié le 11/08/2020 à 07:02

Ce n'est pas le moment le plus agréable de l'année, mais il va bien falloir y passer. Les courses pour les fournitures scolaires coûtent cher. L'an dernier, les Familles de France estimaient à 195 euros le panier moyen pour un élève de 6ème. Le plus cher : les fournitures type calculatrice, compas, règle...

Pour éviter les magasins bondés, les ruptures de stocks et le stress, mieux vaut commencer les courses tout de suite. Même si on a plus la tête aux vacances et à la farniente qu'au retour à l'école. C'est en ce début de mois d'août que vous aurez probablement les meilleurs plans pour une rentrée à petits prix.

Pour préparer vos achats en toute sérénité, voici donc quelques astuces qui vous permettront d'économiser de précieux euros, et, pourquoi pas, les conserver pour les prochaines vacances.

1. Faire le point sur ce que vous avez déjà

Vous avez déjà tout acheté l'an dernier ? Alors ce n'est pas la peine de tout reprendre à zéro. Vous pouvez faire le point avec votre enfant sur ce qu'il possède déjà et ce qu'il peut réutiliser pour l'année à venir.

En général, les pinceaux et tubes de peinture peuvent être réutilisés, tout comme les instruments de mesure en géométrie. Même chose pour les classeurs ou les pochettes encore en bon état, et tout le matériel de la trousse de votre enfant.

2. Acheter à plusieurs

Acheter groupé, c'est souvent acheter moins cher. Certains établissements ou associations de parents d'élèves proposent d'acheter des fournitures pour vous pour négocier les prix.

Si ce service n'est pas proposé chez vous, rien ne vous empêche de contacter d'autres parents d'élèves pour faire une commande groupée. Certains sites spécialisés de fournitures de bureau proposent des prix décroissants en fonction de la quantité commandée. Si vous commandez sur internet, vous pourrez aussi peut-être économiser sur les frais de port.

Enfin, vous pouvez aussi acheter en gros de votre côté en achetant le matériel en avance pour la suite de la scolarité de vos enfants.

3. Comparer, et traquer les bons plans

Il existe de nombreux outils en ligne pour comparer les prix entre les différentes enseignes. Vous pouvez vous en saisir aussi pour les fournitures scolaires. Certaines associations, comme Emmaüs, proposent aussi des fournitures à tout petit prix, qui ont été données par des particuliers ou des fabricants et la grande distribution quand il s'agit de fins de série ou d'invendus.



N'hésitez pas non plus à vous renseigner, grâce à des sites spécialisés ou des applications par exemple, sur les bons plans en cours. Certains magasins proposent par exemple d'échanger un ancien cartable contre des bons d'achats, des remises fidélité ou des rabais plus ou moins importants. Il existe aussi des applications comme Shopmium ou Coupon Network qui vous permettent de bénéficier de bons de remboursement en fonction de vos achats.

4. Ne pas emmener les enfants

Ils veulent souvent le dernier stylo à la mode ou le cartable avec leur personnage préféré. Les enfants ne se rendent généralement pas compte du casse-tête économique que représentent les courses de rentrée. Alors pour éviter les crises ou les achats de gadgets inutiles, mieux vaut parfois faire les courses seul.



Vous pourrez aussi procéder de manière plus méthodique, rayon par rayon, sans avoir à les surveiller en permanence. Un gain de temps et d'énergie assuré.

5. Vérifier les conditions des allocations de rentrée

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été augmentée de 100 euros cette année. Cette aide est attribuée aux familles modestes, notamment pour acheter les fournitures scolaires. Elle est de 469 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 490 euros pour ceux de 11 à 14 ans et 500 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.



Avant d'aller en magasins, mieux vaut vérifier si vous pouvez y prétendre. Pour cela, il suffit de consulter les critères sur le site de la Caisse d'allocations familiales (CAF). Par exemple, une famille avec un enfant pourra bénéficier de l'aide si ses ressources ne dépassent pas 25 093 euros sur l'année écoulée. Sachez aussi que si vos revenus dépassent un peu, vous pouvez vous renseigner pour bénéficier d'une allocation dégressive.



L'allocation a déjà été versée à la Réunion et à Mayotte. Ailleurs en France, il faudra attendre le 18 août.