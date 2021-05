Rennes : un gardien de la paix accompagne les collégiens en difficulté

publié le 07/05/2021 à 16:10

Aujourd'hui, nous suivons le quotidien d'un policier qui intervient tous les vendredis après-midi dans le collège Clotilde Vautier, à Rennes. Ce gardien de la paix de 47 ans, prénommé Nicolas, rejoint comme chaque semaine le collège et ses 430 élèves, pour sécuriser l'accès à l'établissement et accompagner l'équipe éducative.

Fort d'une expérience de plus de 20 ans, le policier a décidé de rejoindre le centre d'éducation citoyenne et de loisirs de la police nationale et c'est à ce titre qu'il intervient ici depuis bientôt deux ans. "On fait en sorte d'organiser des rendez-vous avec des élèves pour qui on est inquiet, pour accompagner les élèves d'une autre manière", explique Laure, la CPE de l'établissement.

Pour les cas les plus sensibles, Nicolas est autorisé à convoquer les parents dans son bureau. "Des fois on se retrouve face à un gamin et on ne sait plus quoi faire, on peut sanctionner mais ils n'ont peur de rien. Ils banalisent tout, la violence, le harcèlement, le trafic. Le but n'est pas de les sanctionner mais de comprendre pourquoi ils agissent comme ça à l'école et surtout prendre connaissance du contexte familial qui est très important pour nous", témoigne le gardien de la paix.