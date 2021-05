et AFP

publié le 07/05/2021 à 02:27

Une grosse frayeur dans ce collège de la petite ville de Rigby située dans l'État d'Idaho. Jeudi matin, une élève de sixième a ouvert le feu dans cet établissement, blessant légèrement trois personnes. Désarmée, la jeune fille a été rapidement interpellée par la police. Ses motivations n'ont pas été précisées par les autorités locales.

Jeudi matin, "aux environs de 9h08, une élève de sixième", dont l'âge n'a pas encore été précisé, "a pris une arme de poing dans son sac à dos" avant de tirer "plusieurs balles à l'intérieur de l'établissement et a blessé trois personnes", d'après la déclaration du shérif du comté de Jefferson lors d'une conférence de presse. Les tirs ont débuté dans le hall d'entrée du collège et se sont poursuivis à l'extérieur.

Le drame a été évité de peu puisqu'une enseignante a rapidement réagi pour désarmer la jeune adolescente. Elle "l'a maintenue jusqu'à ce que les forces de l'ordre procèdent à son arrestation", a ajouté Steve Anderson. Le shérif a par ailleurs indiqué que deux des personnes blessées "sont des élèves et une autre, un employé de l'établissement".

Les fusillades endeuillent régulièrement les États-Unis alors que les Américains sont de plus en plus divisés sur la législation qui encadre le port d'armes. L'an dernier, les armes à feu ont fait plus de 43.000 victimes dans le pays, y compris les suicides, d'après le site Gun Violence Archive.