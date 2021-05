Normandie : la réussite d'un jeune couple de boulangers

publié le 06/05/2021 à 13:46

Ils sont jeunes, ils sont boulangers, et rien ne les arrête. Il y a un an et demi, Alexandre et Léa ont repris la boulangerie d'un petit bourg de campagne en Seine-Maritime. Leur petite entreprise est en plein essor, puisqu’un deuxième établissement a ouvert ses portes il y a quelques semaines dans le village voisin. Un troisième s’apprête également à voir le jour.

Ces deux jeunes se sont rencontrés à leur adolescence, pendant leur apprentissage. Quelques années plus tard, ils se mettent en couple et décident de réaliser leur rêve d'enfant : être artisan boulanger-pâtissier. "Il n'y avait pas eu de boulangerie depuis cinq ans" à Beauvoir-en-Lyons, explique Léa qui vient de fêter ses 24 ans. "La mairie avait acheté les murs pour pouvoir accueillir un couple de boulangers", poursuit-elle.

Aux premières heures du jour, la jeune femme est dans l'arrière-boutique pour faire les pâtisseries et aider les deux apprentis au fournil. De son côté, Alexandre, 23 ans, prend place dans sa camionnette pour livrer son pain. Direction Forges-les-Eaux, où se trouve leur deuxième point de vente. "Il nous a fallu un an pour ouvrir ce deuxième établissement", précise-t-il, évoquant une "géniale" ascension fulgurante.

Des produits 100% locaux

"On a pu créer de l'emploi avec quatre apprentis et l'embauche de trois salariés", explique le jeune boulanger. Parmi les employés des deux boutiques, la maman d'Alexandre qui tient la boulangerie de Forges-les-Eaux. Cette dernière se dit "très heureuse" de voir la réussite du couple et de pouvoir y participer.

En plus de leurs établissements, Alexandre dépose chaque jour son pain dans trois distributeurs. Il doit ensuite vite rentrer où quelques centaines de kilos de céréales l'attendent puisque les deux jeunes ont décidé de faire eux-mêmes leur farine avec un moulin à meule de pierre qui tourne tous les jours. "On fait travailler les agriculteurs de Beauvoir-en-Lyons qui nous fournissent le blé. Pourquoi faire travailler plus loin quand on a ce qu'il faut près de soi ?", demande Alexandre.