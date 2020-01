Crash en Iran : l'avion a été pris pour "un missile de croisière" par un soldat

publié le 11/01/2020 à 14:36

Alors que l'Iran a reconnu être à l'origine du crash du vol commercial opéré par Ukraine International Airlines mercredi et après que le président Hassan Rohani a désigné l'accident comme "une grande tragédie et une erreur impardonnable", le pays a livré un peu plus de détails sur sa version des faits.

Selon la déclaration d'un général iranien, l'opérateur de missile qui a abattu le Boeing ukrainien mercredi à Téhéran, a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d'un ordre de tir à cause d'un "brouillage" télécom.

Ce général, Amirali Hajizadeh, commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution iraniens, l'armée idéologique de la République islamique, a aussi expliqué que le soldat avait pris l'avion pour un "missile de croisière" et qu'il avait eu "10 secondes pour décider". Il a ajouté à propos du soldat : "Il pouvait décider de tirer ou de ne pas tirer [mais] il a pris la mauvaise décision". Le missile qui était de courte portée a explosé près de l'avion et non pas directement sur lui, ce qui explique que celui-ci ait pu continuer de voler après l'explosion.

"J'aurais préféré mourir que d'assister à un tel accident"

Après ces explications, le général s'est dit prêt à endosser "la responsabilité totale" et "à se plier à toute décision qui sera prise" en ajoutant qu'il aurait "préféré mourir plutôt que d'assister à un tel accident".

Cent soixante-seize personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, mais aussi des Ukrainiens, des Suédois, des Britanniques et des Afghans, étaient à bord du vol PS572 d'Ukraine International Airlines ayant décollé mercredi avant l'aube de l'aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran.

Toutes ont péri dans l'accident, survenu quelques minutes après l'envol.