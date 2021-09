Réforme des retraites : pour Castex, les conditions ne sont "toujours pas réunies"

Le gouvernement reporte à nouveau la réforme des retraites. Le Premier ministre s'est exprimé de manière succincte à ce sujet mercredi 8 septembre à l'issue du séminaire de rentrée du gouvernement à l'Élysée. Selon Jean Castex, il en est ressorti que les conditions de sa mise en place n'étaient "toujours pas réunies".

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a tout de même estimé que la réforme des retraites était "une nécessité" pour rétablir l'équilibre du système. Et de poursuivre : "Nous avons l'impérieux devoir de favoriser au maximum l'unité du pays". Allusion subtile à l'opposition des syndicats et aux réticences sur cette réforme et histoire également de temporiser à l'approche de l'élection présidentielle 2022.

Jean Castex a néanmoins délivré plus de détails sur l'assurance-chômage, qui elle, est "absolument indispensable", selon lui. Suspendue pendant la crise sanitaire, le Premier ministre a assuré que son application se ferait progressivement "entre le 1er octobre et le 1er décembre". Une réforme qui constitue une réponse "aux difficultés de recrutement" et visant "à remettre de l'ordre dans un régime fondamentalement utile mais dont les règles avaient progressivement dérivé", assure le Premier ministre.