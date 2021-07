Mesure phare du programme du candidat Macron, la réforme des retraites est revenue sur le devant de la scène fin juin, avec l'annonce d'un possible report de l'âge de départ à 64 ans, envisagé par le chef de l'État. À moins d'un an de la présidentielle, "je ne sais pas si on aura le temps d'ici 2022, cela fait partie des débats", confie Barbara Pompili au micro de RTL.

"Je suis pour une grande réforme des retraites", celle "que nous avions prévue et que nous avions annoncée en 2017", poursuit la ministre de la Transition écologique. Alors qu'une réunion entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux survenue mardi 6 juillet devait être l'occasion d'aborder le sujet, le dossier est finalement passé à la trappe et la majorité se montre de plus en plus favorable à un report.

Cette réforme des retraites concerne les personnes nées à partir de 1961. Ainsi, les Français âgés de 60 ans devront attendre leurs 62 ans et six mois. Les personnes âgées de 59 ans devront, elles, attendre 63 ans pour partir à la retraite, et ainsi de suite jusqu'à la génération 1964, qui partirait à 64 ans comme tous les autres salariés.