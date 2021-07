Retraites : "C'est une réforme indispensable", assure Gérard Larcher

La réforme des retraites a très peu de chances d'être engagée avant la présidentielle 2022 puisque qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il fallait "que l'épidémie cesse pour l'engager". Pour le président du Sénat, Gérard Larcher, cette réforme est "indispensable".

Pour ce faire, "soit on augmente les cotisations, soit on diminue les pensions, soit on joue sur l'âge", rappelle Gérard Larcher qui souligne que la réforme des retraites est "un immense échec pour le président de la République". "C'était sa mesure-phare en 2017 la réforme systémique, on n'a rien bougé du tout. On a eu un projet de réforme avorté qui est toujours sur 49.3, qui était d'ailleurs incompréhensible pour les Français, donc cette réforme il va falloir qu'on la conduise", insiste le président du Sénat.

Une réforme des retraites que Gérard Larcher souhaite voir menée dès que les conditions sanitaires seront réunies "c'est indispensable car on va être à 13 milliards de déficit du régime de retraite. C'est un rendez-vous essentiel", plaide-t-il. Pour le président du Sénat, le bilan d'Emmanuel Macron "est quand même assez mitigé".