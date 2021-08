Réforme des retraites : "Le moment n'est pas encore propice" affirme Castex sur RTL

Le 1er et le 2 septembre Jean Castex recevra les partenaires sociaux. Il y sera notamment question de la réforme des retraites, pour le moment au point mort. La réforme sera-t-elle enclenchée avant mai 2022 ?

"La sauvegarde des retraites est absolument indispensable", a assuré le Premier ministre invité de RTL ce jeudi 26 août. Toutefois, le moment n'est pas encore propice concernant cette réforme des retraites comme l'a expliqué Jean Castex.

"Le choix du moment est très important. Si vous choisissez un mauvais moment, vous n'atteignez pas votre objectif. Et qu'a dit le Président de la République sur le moment ? Il a dit il faut que la crise sanitaire soit sous contrôle et que les conditions de la reprise économique soient consolidées. Sur le deuxième point, on n'en est pas loin, encore que, il faut mettre le paquet. On prépare un plan d'investissement à l'échéance de 2030 sur lequel on aura l'occasion de revenir. Sur le front sanitaire, la situation, pardonnez moi de le dire, n'est pas encore tout à fait stabilisée."