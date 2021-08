Une fois n'est pas coutume, le coronavirus peut aussi apporter des bonnes nouvelles, encourageantes. "On est sur la bonne voie". C'est ce que Jean Castex, le Premier ministre, a déclaré ce mardi 31 août alors qu'il était en déplacement dans le Bas-Rhin. "On va parler avec prudence par rapport à cette 4e vague mais oui, nous sommes sur le bon chemin affirme-t-il. On connaît l'origine du bon chemin, c'est la vaccination et on est l'un des pays du monde qui vaccine le plus. Ce n'est pas tout à fait surprenant qu'on soit donc sur la bonne voie pour reprendre une vie normale", a-t-il poursuivi.

La question que tout le monde se pose est de savoir si le premier ministre a raison d'être aussi optimiste. La réponse est oui, même si la prudence est de mise, tous les indicateurs vont dans le bon sens : -18% du nombre de contaminations sur les sept derniers jours par rapport à la semaine d'avant.

Même si la tension reste forte dans certaines régions comme l'Île-de-France ou la Provence-Alpes--Côte d'Azur, on est depuis le 23 août sur une sorte de plateau avec 11.000 malades actuellement hospitalisés. Quant au nombre d'admissions en réanimations, il progresse mais extrêmement lentement. La seule véritable inquiétude reste la saturation des services de réanimation en Outre-mer.

Pour ce qui est de la vaccination qui protège des formes graves de la Covid, on est à des niveaux très élevés même si on observe, d'après le ministère de la Santé, un ralentissement depuis 3 semaines : 80% de la population majeure en France est complètement vaccinée. C'est ce qui a, sans doutes, permis aux hôpitaux de la métropole de ne pas être débordés. Maintenant, il va falloir être prêt pour la rentrée scolaire avec tous les risques engendrés et bien sûr, respecter les gestes barrières.

