Réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation le 9 janvier 2020

publié le 19/12/2019 à 18:59

"Le 9 janvier 2020 sera une nouvelle journée d'action interprofessionnelle", a déclaré Philippe Martinez ce jeudi 19 décembre à la sortie d'une réunion avec Édouard Philippe. Les négociations autour de la réforme des retraites n'ont donc pas abouties, ni à une trêve encore moins à une fin de la grève qui paralyse les Français depuis maintenant trois semaines.

"Le Premier ministre est attaché à l'équilibre du système" de retraites, "de ce point de vue-là il n'y a pas eu de nouveauté", a regretté le secrétaire général de la CGT. "La CGT évidemment ne partage pas ce projet, donc au nom de l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU), je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain", a-t-il ajouté.

"La seule chose de concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue", a regretté le leader syndical.

"Au-delà des initiatives d'ores et déjà programmées, le 19 décembre et sans trêve jusqu'à la fin de l'année 2019, les organisations appellent à une nouvelle puissante journée de grève et de manifestations interprofessionnelles et inter-générationnelles le jeudi 9 janvier 2020", souligne l'intersyndicale dans un communiqué.