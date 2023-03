Réforme des retraites : les cagnottes en soutien aux grévistes ne désemplissent pas

Faire grève, ça coûte cher. D'autant que certains sont, parfois, mobilisés depuis le 19 janvier dernier. Mardi 28 mars, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation, le 6 avril prochain. D'ici là, les grèves se poursuivent. Depuis l'utilisation du 49.3 par Élisabeth Borne, on assiste à un incroyable élan de solidarité. Des cagnottes ont été créées pour soutenir les grévistes et certaines cumulent plus d'un million d'euros.

Ainsi, ce mercredi 29 mars, celle de la CGT affichait 1,657 million d'euros, avec plus de 22.000 donateurs. La collecte en ligne a connu une forte accélération depuis plusieurs jours. Et ce n'est pas la seule cagnotte à connaître un tel phénomène. Celle de la France insoumise, par exemple, affichait plus de 800.000 euros mercredi soir.

"Ce que l'on constate, c'est que cela a pris une ampleur totalement inédite. On recense un peu plus de 400 demandes pour aider des luttes un peu partout en France, et notamment les luttes récentes", explique au micro de RTL, Julie Garnier conseillère régionale LFI d'Île-de-France et qui gère le fonds. Parmi ces 400 bénéficiaires, des grévistes sur le RER à la RATP. Ils viennent de recevoir un chèque de 20.000 euros. Des salariés de GRDF ont reçu 5.000 euros en Seine-et-Marne.

Qui donne ? "Tout le monde donne, ce sont des personnes qui peuvent donner 10 euros ou des milliers d'euros. On a tout. Ce ne sont pas [forcément] des adhérents ou des militants. En tout cas, ce sont des personnes qui ne veulent pas se taire. C'est le plus important", juge Julie Garnier sur RTL. Au-delà des cagnottes nationales, d'autres sont organisées au niveau local. Elles sont alimentées, notamment, par des dons sur internet et lors des manifestations.

