Retraites : 70% des Français souhaitent que la réforme ne soit pas appliquée

Ce lundi 27 mars, les résultats d'une enquête BVA réalisée pour RTL entre le 24 et 25 mars révèle que l'impopularité d'Emmanuel Macron et du gouvernement est au plus haut, et qu'une majorité de Français souhaitent l'annulation pure et simple de la réforme, afin de sortir de la crise.

Selon ces données, 70% des Français souhaitent que le projet de loi ne soit ni promulgué, ni appliqué. En parallèle, 64% des sondés soutiennent la mobilisation, prouvant qu'une partie de ceux qui n'étaient jusqu'ici pas opposés à l'adoption du texte, ont changé d'avis devant les conséquences de la grève et des manifestations.

En tout, 34% de Français qui souhaitent voir la réforme mise en œuvre ne veulent plus qu'elle soit appliquée. Parmi ces nouveaux opposants, on dénombre 51% de retraités, une catégorie pourtant favorable au projet, et 1 sympathisant Renaissance sur 5.

Une majorité de Français ne souhaite pas que la réforme des retraites soit appliquée. Crédit : BVA Group 2023

Par ailleurs, seuls 28% des Français ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Le Président est à 2 points d'atteindre son plus bas niveau de popularité, 26%, relevé durant la crise des Gilets jaunes. Un net recul, qui a suivi son intervention télévisée fortement décriée, mercredi 22 mars.

Quant à Élisabeth Borne, la Première ministre obtient également 28% d'opinions favorables, le même score qu'Emmanuel Macron. Ses détracteurs lui reprochent avant tout d'être "à la botte d'Emmanuel Macron".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info