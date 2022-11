Le réchauffement climatique pourrait être particulièrement meurtrier en Europe d'ici 2100

L'Agence européenne de l'environnement (AEE) tire la sonnette d’alarme. Elle a assuré ce mercredi dans un rapport, que si rien n'était fait pour l'empêcher, 90.000 Européens pourraient mourir chaque année à cause des canicules d'ici à l'an 2100. L’agence a affirmé que ces terribles prévisions étaient envisageables dans le cadre d’un scénario de réchauffement planétaire de 3°C d'ici la fin du siècle.

Cette annonce a fait résonance au récent communiqué de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui avait annoncé ce lundi qu'au moins 15.000 décès en Europe étaient directement liés aux graves vagues de chaleur durant l'été 2022.

Dans son rapport, l’AEE a assuré qu’il fallait mettre en œuvre un éventail de solutions pour tenter d’empêcher un tel scénario, "notamment des plans d'action efficaces contre la chaleur, l'écologisation des villes, la conception et la construction de bâtiments appropriés et l'adaptation des horaires et des conditions de travail".

À noter que l’accord de Paris qui vise à maintenir le réchauffement climatique à 1,5°C, permettrait de réduire le nombre de décès à 30.000 par an selon l’AEE.

