Réchauffement climatique : RTL dresse un état des lieux dans 7 pays fortement impactés

Après Glasgow, c'est au tour de Charm-El-Cheikh d'accueillir la nouvelle édition de la conférence de l'ONU sur le climat. Le 6 novembre 2022 a débuté la COP27, réunissant près de 200 pays et leurs représentants et marque le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Pendant 12 jours, délégués, observateurs, ONG, militants et journalistes assisteront aux débats, relatant plusieurs thématiques environnementales relatives à la question de l'urgence climatique. L’adaptation et l’impact des énergies fossiles ou encore les métaux stratégiques et l’eau rythmeront les échanges de cette COP27, afin de maintenir la hausse des températures à 1,5 °C.

À l'occasion de cette COP27, RTL a ressorti la boite à archives. Nous avons rediffusé 7 reportages, dans 7 pays différents, vieux de plusieurs années. Chacun à leur manière, ils illustraient les conséquences néfastes du réchauffement climatiques. Comment la situation a-t-elle évoluée dans ces sept régions du monde ? La rédaction a fait l'état des lieux.

1. Bangladesh, première victime du dérèglement climatique

Coincé entre l'Inde, le Népal et la Birmanie, le Bangladesh est aujourd'hui le pays le plus touché par le réchauffement climatique. En dix ans, la situation n'a fait qu'empirer. Avec la montée de l'océan Indien, à chaque fois que survient une inondation, le lit des fleuves change, des terres disparaissent. Sur ces terres se trouvent des habitants, désemparés.

2. Nouvelle-Calédonie : la barrière de corail en danger ?

Fragilisée et pourtant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la barrière de corail est menacée depuis quelles années par les conséquences du réchauffement climatique. Celui-ci provoque des milliers d'acanthaster qui pullulent dans l'eau chaude et viennent s'attaquer aux coraux, qui blanchissent à vue d'œil. Selon les Nations-Unies, si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme, 90% du récif aura disparu à la fin du siècle.



3. Brésil : dans quel état se trouve la forêt amazonienne ?

Amaro est un défenseur de la forêt amazonienne, s'opposant à la réduction massive causée par de nombreux défricheurs, venus cultiver du soja et y élever des bovins. Le père Amaro savait qu'il était en danger, mais il n'avait pas le choix. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, les arrestations et les meurtres des militants se sont multipliés, générant une disparation de la forêt équivalente à la superficie de la France. L'élection de Lula pourrait changer la donne et réintégrer les lois protégeant la biodiversité brésilienne.

4. Norvège, le réchauffement climatique bat des records

Près du pôle, le réchauffement climatique est plus rapide. La glace fond et la chaleur s'accumule, laissant la population de Longyearbyen à la merci de leurs nouveaux voisins : les ours. Ces derniers, se retrouvant sans banquise, viennent en nombre près de cette réserve mondiale de semences agricoles, désormais inondées en raison de l'augmentation des températures, soit 7 fois supérieures au reste de la planète.

5. Mali, la région du Sahel touchée par des inondations

À cause de sècheresses de plus en plus nombreuses, la végétation disparait et le désert avance jusque dans la ville de Tombouctou. La lutte contre les dunes de sables incessantes a été abandonnée puis laissée au second plan. Le conflit armé a non seulement aggravé la vie quotidienne des habitants, mais aussi toute la région du Sahel, qui fait face aujourd'hui à un nouveau fléau, des inondations destructrices.

6. Burkina Faso, former les ingénieurs africains aux métiers de l'environnement

C'est une lueur d'espoir. En 15 ans, c'est toute une génération d'ingénieurs qui a été formée sur l'ensemble du continent aux métiers de demain. "C'est à nous de faire avancer l'Afrique", avait dit Hélène, une étudiante. Construire des centrales solaires, développer des maisons mieux isolées, créer des systèmes d'irrigation sont au programme de cette école Au programme de cette école d'ingénierie et d'innovation. Depuis plusieurs années, de nombreuses startups ont émergé sur le territoire africain, de quoi pérenniser l'innovation écologique.

Un séchoir expérimental à l'école 2Ie à Ouagadougou Crédit : Virginie Garin pour RTL

7. Andes : un glacier va totalement disparaître d'ici huit ans

Avant, le peuple quechuas usait de la neige accumulée sur les glaciers pour conserver leur nourriture, une astuce en guise de frigo. Aujourd'hui, ces zones essentiellement englacées sont quasi inexistantes. À 4.800 mètres d'altitude, les monts des glaciers sont en train de fondre à vue d'œil. La glace aura totalement disparu dans 8 ans.

Le glacier Huaytapallana au Pérou en 2014 Crédit : Virginie Garin pour RTL

