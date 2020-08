RATP : le RER A est coupé pour deux semaines dès lundi

publié le 10/08/2020 à 18:32

Un nouvel obstacle est à franchir pour les Franciliens : la ligne A du RER est coupée à partir de ce lundi 10 août, et ce pendant 15 jours.

Les usagers ont subi la grève de l'hiver dernier et les perturbations au printemps à cause de l'épidémie de coronavirus. Or, ils doivent désormais se passer de cette ligne, la plus fréquentée en Europe. Le trafic est interrompu pour des travaux de maintenance qui vont durer deux semaines.

Cette ligne permet de traverser Paris d'est en ouest, et ce, en moins de 20 minutes. Ainsi, quand elle s'arrête, de nombreux usagers sont déboussolés. Une habitante de la région parisienne s'inquiète au micro de RTL : "Moi je ne sais pas comment m'en sortir. Ça va être un petit peu difficile. Tous les jours, je dois venir en ville donc je prends le bus, le RER D, et le RER A. Et là, il y aura des travaux sur le A et au sur le D. Je vais prendre le métro, mais ça va allonger mon trajet de 20 à 30 minutes". Une autre s'agace : "Pour ceux qui ne partent pas en vacances au mois d'août, on est toujours confronté aux travaux".

Les voyageurs plutôt dans l'ensemble compréhensifs

C'est comme ça, en effet, depuis 2015 pour permettre le renouvellement complet de la voie. Rails, traverses et ballasts qui supportent toute l'année le passage incessant de trains, très lourds, de doubles rames accrochées l'une à l'autre et toujours à double niveau, sont remis à neuf.

Hélène n'aura pas son RER ce matin, mais elle comprend : "Ces travaux sont dans l'intérêt général. Moi je suis partie en vacances en juillet, il faut bien que les travaux puissent se faire et je pense que c'est à ce moment-là que ça dérange le moins de personnes puisqu'il y a moins de monde au mois d'août, à Paris".

Les voyageurs sont plutôt, dans l'ensemble, compréhensifs. Résignés, ils en ont vu d'autres, à l'instar de cette usagère : "Le coronavirus et la grève n'étaient pas prévus, mais ça, ça l'était dont on ne peut pas leur jeter la faute".

Le RER C est également fermé pour travaux jusqu'au samedi 22 août inclus.