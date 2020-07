Coronavirus : quels sont les symptômes de la Covid-19 ?

publié le 17/07/2020 à 06:22

L'été est là et le virus est toujours présent. Si on en sait plus sur les particularités de la Covid-19, les scientifiques ne cessent leurs recherches afin de mieux pouvoir y faire face.

Il faut donc rester vigilant et à l'écoute de certains symptômes qui pourraient rapidement permettre d'identifier si l'on contracte la maladie ou non.

Les principaux symptômes sont : la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux ou des difficultés à respirer, une fatigue soudaine et inexpliquée accompagnée de courbatures ou de maux de tête, une perte de l'odorat et/ou du goût ainsi qu'une diarrhée récurrente. Pour être sûr, il est possible de se rendre sur les sites du gouvernement ou de l'Assurance maladie.

Chez les personnes âgées, il est également possible de repérer une éventuelle contamination si la personne paraît très affaiblie avec une possible aggravation des capacités mentales, un état de confusion, des chutes répétées. Il est donc vivement conseillé de surveiller son état en prenant sa température au moins deux fois par jour. Le site maladiecoronavirus.fr permet également d'évaluer rapidement son état de santé.

Récemment, les scientifiques se sont aperçues que certaines personnes dites "guéries" par les médecins continuent à ressentir d'autres symptômes, comme de la tachycardie, des brûlures et des oppressions thoraciques. D'autres symptômes auxquels il faut être vigilant.