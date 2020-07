RATP : manifestation de soutien pour un syndicaliste menacé de sanctions

et AFP

publié le 20/07/2020 à 23:45

Ils étaient nombreux, ce lundi 20 juillet, pour manifester leur soutien à un syndicaliste menacé de sanctions. Une cinquantaine de personnes, dont le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, étaient présents à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) après qu'un membre de la CGT-RATP a été menacé de sanctions pour avoir bloqué un dépôt de bus pendant la grève contre la réforme des retraites.

Ce rassemblement s'est déroulé devant le dépôt de bus RATP de cette ville de la proche banlieue parisienne, a constaté une journaliste de l'AFP. Dans la foule, plusieurs élus dont la députée insoumise Mathilde Panot, le maire PCF de Vitry Pierre Bell-Lloch et l'ex-candidat à l'élection présidentielle Olivier Besancenot, tous présents pour apporter leur soutien à Alexandre El Gamal.

On est là pour dire stop à la répression syndicale, maintenant ça suffit ! Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT





Cet élu CGT de la régie de transports est accusé d'avoir "organisé et participé au blocage" du dépôt de bus de Vitry-sur-Seine durant les grèves de décembre et janvier. Il passera mercredi en conseil de discipline.

"On est là pour dire stop à la répression syndicale, maintenant ça suffit !", a lancé Philippe Martinez, "ceux qui pensent qu'ils nous auront à l'usure se trompent. On lâchera rien pour Alex et les autres", a-t-il ajouté, dénonçant la politique "anti-sociale" du gouvernement.

Du côté des élus présents à la manifestation, les "intimidations" et "convocations à répétition" de la RATP sont dénoncés, au-delà du cas d'Alexandre El Gamal. Une autre manifestation est prévue mercredi, cette fois à Paris, au lieu où se déroulera le conseil de discipline.

Le 10 juin dernier, une manifestation en soutien à un autre salarié avait été organisée à Paris. La RATP lui reprochait le blocage d'un centre de bus pendant le mouvement social de décembre et janvier. Il a écopé de deux mois de mise à pied.