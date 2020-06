publié le 24/06/2020 à 15:30

Le mercredi 24 juin, la RATP a détaillé les différents travaux qui auront lieu cet été sur le réseau des transports en commun franciliens, pour rénover certaines lignes. Comme chaque année, des perturbations sont à prévoir pour les usagers durant cette période où la fréquentation est allégée.

La fermeture la plus importante concernera le RER A. Cette ligne sera interrompue entre les stations Auber et Vincennes du samedi 8 au vendredi 14 août, et entre Auber et la Défense du mercredi 17 au dimanche 21 août, sur la branche en direction de Poissy. Le RER A sera également concerné par plusieurs interruptions partielles puisque le trafic sera interrompu entre Auber et Vincennes chaque soir à partir de 21 heures et chaque week-end toute la journée, entre le samedi 11 juillet et le mardi 7 août et entre Auber et Nanterre Université/Cergy/Poissy, du lundi 15 août au mardi 30 août.

Sur le RER B, il y aura moins de trains au nord certains week-ends et au mois d'août, et pas de train du tout vers l'aéroport de Roissy le week-end du samedi 1er et dimanche 2 août, puis les soirs à partir du samedi 8 août. Le RER C sera de son côté fermé du samedi 15 au samedi 22 août entre Austerlitz, Javel et Henri-Martin, ainsi qu'entre Savigny-sur-Orge et Massy-Palaiseau. Enfin, les RER D et E seront aussi perturbés, avec des fermetures entre Laplace et La Croix de Berny et entre Magenta et Haussmann-Saint-Lazare à partir de la mi-juillet.

Le métro et le tramway également impactés

Côté métro, le principal chantier concernera la ligne 6, fermée de Trocadéro à Étoile du samedi 25 juillet au dimanche 23 août, tandis que la 14 sera fermée le week-end des 4 et 5 juillet. La ligne 4, qui doit être automatisée, continuera sur sa lancée avec des fermetures plus tôt le soir en semaine et le dimanche matin.

Le trafic sera également interrompu par étapes en juillet dans la traversée de Seine-Saint-Denis sur la ligne de tramway T1, et totalement sur la ligne T2 entre Charlebourg et Puteaux, ainsi que sur la ligne T3b entre Rosa-Parks ou Colette-Besson et Porte d'Asnières du vendredi 17 juillet au mardi 4 août, et sur la T6 entre Georges-Pompidou et Vélizy 2 du lundi 17 au vendredi 23 août.

Au total, SNCF Réseau et la RATP ont prévu de réaliser cette année pour respectivement 2,4 et 1,7 milliards d'euros de travaux de modernisation et développement de leurs réseaux en Ile-de-France.