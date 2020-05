et AFP

publié le 08/05/2020 à 11:30

Le déconfinement s'annonce critique le lundi 11 mai dans les transports publics d’Île-de-France, où le respect des règles de distanciation va réduire drastiquement la capacité. Le problème est mathématique. Après avoir fonctionné au ralenti pendant sept semaines, les transports en commun ne pourront pas repartir à plein régime dès lundi. La RATP compte assurer environ 75% du service et la SNCF entre 50 et 60% pour ses trains de banlieue.



La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a confirmé que le port du masque serait obligatoire pour les passagers à partir de 11 ans, sous peine d'une d'une amende de 135 euros. En Île-de-France, l'accès aux transports en commun sera par ailleurs "réservé aux heures de pointe au personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer", a-t-elle ajouté.

Le secrétaire d'État en charge des Transports Jean-Baptiste Djebbari a mis en garde : "Si nous observons des dysfonctionnements d'ordre public (...) ou si les mesures de sécurité sanitaire ne sont pas satisfaites de façon correcte, alors nous n'hésiterons pas à fermer telle ligne de bus, telle ligne de tram...".

