et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/05/2020 à 18:41

Dans quelles conditions pourrons-nous nous déplacer à partir du 11 mai ? C'est la question à laquelle a répondu la ministre des Transports Élisabeth Borne, jeudi 7 mai. Dans un point presse présenté par Édouard Philippe et cinq autres membres du gouvernement pour détailler la procédure de déconfinement, elle a précisé comment les futurs trajets en voiture et trains pourront être envisagés pour voyager d'une région à l'autre.

D'abord la ministre des Transitions écologiques et solidaires a confirmé que le port du masque serait obligatoire dans tous les transports. Une consigne qui vaut aussi bien pour les trajets courts en métro, RER ou bus que pour les trajets plus longs en TGV ou Intercités par exemple.

Pour les déplacements inter-régionaux en trains Élisabeth Borne a précisé que l'offre serait "volontairement réduite". Pour les TGV et Intercités, nous passerons à 20-30% de l'offre le 11 mai, pour atteindre au maximum 40% de l'offre habituelle fin mai. Les réservations seront obligatoires avec des modalités adaptées selon le type de train et l'occupation des trains sera plafonnée à 50% du total des places", a-t-elle expliqué.

Pour les trajets en voiture, "le trafic automobile et les risques de bouchons pourraient générer des pics de pollution et des blocages des axes routiers. Le covoiturage et les mobilités alternatives à la voiture sont donc encouragés."

Dans tous les cas, et quel que soit le moyen de transport utilisé, tout déplacement dépassant la limite des 100 kilomètres autour du domicile devra être justifié par "un motif impérieux", c'est-à-dire un motif d'urgence familiale ou professionnelle. Une nouvelle attestation sera mise en ligne à cette fin dès lundi.