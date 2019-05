publié le 29/05/2019 à 11:35

La date de l’Aïd El-Fitr, la fête musulmane marquant la fin du mois de Ramadan, a été dévoilée. Elle aura lieu le mardi 4 juin comme l'a annoncé le Conseil Théologique Musulman dans une vidéo.



Le jour de l'Aïd El-Fitr est arrêté par l'observation du ciel et dépend de la position géographique de ceux qui observent l'arrivée du croissant de lune, ce qui explique des différences selon les pays. Le Conseil Théologique Musulman, qui privilégie une vision du croissant lunaire internationale et non locale ou régionale, précise donc que le croissant lunaire sera visible à l’extrême ouest du globe, c’est à dire au Mexique, Chili et en partie au Pérou, dès le lundi 3 juin.

Après s'être abstenu de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil depuis le lundi 6 mai, l'Aïd El-Fitr marque donc la fin du jeûne. Cette journée de célébration débute tôt dans la matinée. Les musulmans se rendent alors à la Mosquée pour une prière commune et ceux qui le peuvent s’acquittent de l’aumône. Il est aussi coutume d’échanger des cadeaux en famille et entre les amis.