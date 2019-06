publié le 03/06/2019 à 11:21

Malgré son allure frêle, il a l’esprit très clair. Pendant une heure, Walter Hurd a raconté à RTL ses souvenirs. Il est l’un des premiers à avoir foulé le sol de France aux premières heures du 6 juin 1944 : il a été parachuté près de Sainte-Mère-Église.



"On ne savait pas où on sautait. Il faisait sombre. C’était en dehors de la ville, quelque part dans les champs. Je me souviens d’avoir remonté les rues de Sainte-Mère-Église. J’étais terrifié", se souvient-il.

D'après lui, son expérience en tant que garçon de ferme en Pennsylvanie aux États-Unis lui a permis de "survivre à la guerre" : "Je connaissais les bois. Je savais écouter. Si vous entendez des tirs, vous savez que les Allemands sont pas loin. Vous leur tirez dessus, ou ils vous tirent dessus".

Walter Hurd dit se souvenir particulièrement des odeurs sur le champ de bataille. "Une odeur affreuse. Des cadavres, des carcasses de vache, et tout le reste", décrit-il.

"Je ne veux d'aucune gloire"

Champ de bataille sur lequel il a vu beaucoup d’amis mourir : "Il y en un qui avait reçu une balle entre les 2 yeux. Et un vieux Français était là avec des sabots de bois, donc je lui ai donné une paire de bottes, qui étaient dans le paquetage d’un des gars. Alors je lui ai dit de les essayer. S’il pouvait les enfiler, elles étaient à lui. Il a réussi, il avait une paire de bottes, et était très content".



Pendant toutes ces années, Walter Hurd a gardé sa plaque d’identité militaire. Et pourtant dans sa petite ville en Pennsylvanie, où il est rentré après la guerre, pas grand monde ne savait - jusqu’à récemment - qu’il était l’un des héros du 6 juin 1944. "Je ne veux d’aucune gloire, rien de tout ça. Il y avait plein de gars là-bas qui ont été tués ce jour-là. Mais ces autres gars n’ont eu aucune reconnaissance", dit-il.