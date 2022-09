Qui sont les trois célébrités qui vont bientôt faire leur entrée au musée Grévin ?

Mais qui se cachent derrière les avatars de la rubrique "Ils arrivent bientôt" sur le site du musée Grévin ? On savait qu'il y aurait "une star mondiale" et "un champion du monde"... Le directeur général du musée, Yves Delhommeau, a finalement dévoilé leur identité sur France Bleu Paris, indiquant vouloir "renforcer la présence féminine" à Grévin.



C'est donc la judokate Clarisse Agbégnénou, quintuple championne du monde, double championne olympique et porte-drapeau française aux Jeux olympiques de 2020 et l'actrice française Audrey Fleurot, notamment connue pour ses rôles dans HPI et Kaamelott, qui feront prochainement leur entrée au musée Grévin. Leur statue de cire est actuellement en cours de préparation, sans que l'on sache précisément à quelle date celles-ci seront présentées au public.

Public qui a, lui, eu la possibilité de voter pour faire entrer une autre personnalité dans le musée des statues de cire parisien. Et leur choix s'est porté sur Dwayne Johnson, l'acteur (Fast and Furious, Black Adam) et catcheur américain également connu sous le surnom de "The Rock".

Les statues constamment mises à jour

Une star du football français s'offre, elle, un petit lifting... ou plutôt quelques rides supplémentaires ! La statue de Zinédine Zidane va être actualisée "pour coller encore mieux au physique actuel du footballeur".

Au lendemain de la mort d'Elizabeth II, la statue de la reine a également été retouchée (une dernière fois) par les équipes du musée.

Les équipes du musée ont retouché la statue de cire de la reine au lendemain de sa mort. Crédit : Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

