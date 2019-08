publié le 07/08/2019 à 16:12

La bataille des egos fait rage. Avant de faire le tournage de Fast and Furious 9, Vin Diesel, Jason Statham et Dwayne Johnson se sont organisés pour qu'ils reçoivent la même correction à l'écran. Ils l'ont fait chacun à leur manière mais dans le même but : ne pas avoir l'air d'être "perdant".

Selon le Wall Street Journal, Jason Statham (Ian Shaw) aurait convenu d'un accord avec le Studio Universal pour n'être frappé que jusqu'à une certaine limite. Vin Diesel (Dominic Toretto), quant à lui, aurait sa sœur qui veille au grain. Samantha Vincent est productrice déléguée de certains films de la franchise Fast and Furious et compte chaque coup qu'il reçoit. Il aurait même été jusqu'à proposer à la production la mise en place d'un système de points qui lui permettrait d'évaluer la distribution des coups et de veiller à ce que ses adversaires en reçoivent autant que lui.

Enfin, le média américain rapporte que Dwayne "the Rock" Johnson (Luke Hobbs), aurait lui aussi une équipe pour vérifier la distribution égale des coups et aurait déjà demandé d'apparaître assis plutôt qu'allongé après un combat dans Fast and Furious 7. Michael Fottrell (un des producteurs) aurait confirmé ces informations, en précisant qu'aucun personnage ne devait avoir l'air de "losers".