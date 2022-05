"HPI", saison 2 : Audrey Fleurot explique pourquoi elle est si impliquée sur la série

En avril 2021 déboulait sur TF1 un OVNI (Objet visuel nettement identifié), une jolie femme de ménage galérant pour élever ses 3 mômes, moulée dans des vêtements bariolés à faire crever un caméléon, et amenée à aider la police car - petit détail - elle a 160 de QI. Résultat : un public télé galvanisé par cette femme galérant comme eux, mais plus qu'eux, exaspérante mais émouvante, bref "attachiante". Plus de 11.5 millions de téléspectateurs, le meilleur score pour une fiction depuis 15 ans.

Ce 12 mai 2022 nous allons donc retrouver cette héroïne incarnée par la toujours aussi populaire Audrey Fleurot. Un début de saison 2 aussi bien fichu que la première saison. Ces épisodes fonctionnent grâce au binôme qu'elle forme avec l'acteur Mehdi Nebbou, lui froid, elle givrée. Audrey Fleurot, est désormais exposée sur la façade de la première chaine, et sur les bus. Quelle responsabilité alors que, beaucoup l'ont peut-être oublié, elle a joué dans 3 séries cultes : Kaamelott, Engrenages et Un village français.

"C'est à la fois flatteur et à la fois assez angoissant, je ne vous le cache pas, explique Audrey Fleurot au micro de RTL. C'est une responsabilité que je n'avais pas sur les épaules jusqu'à présent. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un maximum d'écarts, de ne pas être cataloguée dans un type particulier de rôle. J'adore le cinéma mais on est mieux gâté à la télé en ce moment, notamment les femmes. J'adore ce personnage. J'ai mis beaucoup de moi dedans, c'est un personnage qui joue un personnage, qui se protège derrière un truc flamboyant".

Audrey Fleurot a presque carte blanche sur cette série. Elle choisit ses costumes, se laisse parfois tenter par l'improvisation. Une implication qui lui a valu quelques critiques de la presse qui l'a accusé de tirer la couverture à elle. "Je sais que ça fait partie du truc. Ce qui m'emmerde c'est par rapport au reste de l'équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Moi j'ai été très claire sur ma participation. Je ne vais pas la minimiser non plus parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté le rôle. Ce n'était pas une comédie quand on me l'a proposé. C'est aussi pour ça que je suis très attachée à la série. Mais je ne suis pas à l'origine des textes, des enquêtes...", rappelle-t-elle.

