publié le 14/11/2020 à 12:30

En septembre dernier, deux nouvelles statues de cire devaient faire leur apparition au Musée Grévin : les humoristes et comédiens Muriel Robin et Pierre Palmade ! Mais à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus, l'arrivée de leur double a été repoussée. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Pierre Palmade ce matin dans On Refait La Télé.

L'acteur a également révélé avoir découvert sa statue et se dit fan du résultat : "Ca y est, je me suis vu en cire (...) Eh bah je comprends qu'il y ait des gens qui aient couché avec moi. Je suis pas mal du tout", affirme-t-il en riant.



Pendant l'émission, Pierre Palmade et Liane Foly ont aussi évoqué le nouveau spectacle des Enfoirés prévu janvier prochain à Lyon, et auquel ils participeront.



Guy Marchand, dont le nouvel album Né à Belleville est sorti hier, était aussi l'invité de On Refait La Télé. Le chanteur est notamment revenu sur sa pire interview à la télé ainsi que le succès de son tube Destinée...

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Ce matin, Rémi Jacob de Télé-Loisirs vous recommande une série documentaire consacrée à l’affaire Daval sur BFMTV.

Qui est vraiment Jonathann Daval? Comment cet homme discret et apparemment sans histoire s’est-il retrouvé accusé du meurtre de sa femme? Comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu’à lui ? Que se passait-il au sein du couple qu’il formait avec Alexia? Comment a-t-il pu mentir à ses proches et à la famille d’Alexia pendant trois mois?

La chaîne d’info propose ce programme en quatre épisodes alors que le procès de Jonathann Daval qui a avoué le meurtre de son épouse Alexia doit se tenir le 16 novembre prochain. Chaque partie est raconté par un des personnages clés de ce drame familial. Cette série documentaire inédite est réalisée par les journaliste Marie Peyraube, Etienne Grelet et Alexandre Funel. Diffusion les lundi 16 et mardi 17 novembre à 21h sur BFMTV.