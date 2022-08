Zidane futur sélectionneur des Bleus ? "La place n'est pas libre", affirme Deschamps

Zinédine Zidane et Didier Deschamps lors d'un match entre stars du foot et stars du rugby, en 2019.

Zinédine Zidane devra attendre encore un peu pour prendre les rênes de l'équipe de France de football. Le champion du monde 98 et ancien coach du Real Madrid n'a jamais fait mystère de sa volonté d'entraîner les Bleus un jour. Au mois de juin dernier encore, il revenait sur le sujet.

"J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (...) Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l'équipe de France est bien ancrée dans ma tête".

Mais pour le moment, Didier Deschamps est bien installé et l'a fait savoir lors d'un entretien accordé au Parisien, paru dimanche 7 août. Interrogé sur les ambitions de son ancien coéquipier chez les Bleus, le sélectionneur a répondu : "Aujourd'hui, la place n’est pas libre puisque je l’occupe avec mon staff", ajoutant que la question de sa succession n'avait "aucun impact" sur lui mais a mis en garde sur toutes les rumeurs qui pourraient venir perturber le groupe, à quelques mois du Mondial au Qatar. "Tout ce qui peut aller à l’encontre de cet objectif commun n’est pas forcément une bonne chose", a-t-il déclaré.

L'actuel sélectionneur l'assure, il n'est "ni usé ni fatigué" et il n'est "pas là pour durer, mais pour gagner".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info