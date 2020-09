Quels sont les mois où naissent le plus d'enfants ?

publié le 26/09/2020 à 06:08

La date de naissance n'est-elle que le fruit du hasard ? Une étude de l'Insee, publiée ce lundi 21 septembre, se penche sur les mois, et même les jours, lors desquels naissent le plus grand nombre d'enfants. En un siècle, les tendances ont largement évolué, avec un pic de natalité passé de l'hiver à l'été.

"Des années 1850 à la veille de la Première Guerre mondiale, les naissances étaient les plus nombreuses entre février et avril", explique l'Insee. Un phénomène expliquait notamment par des motifs religieux. Les relations sexuelles sont "découragées" pendant le carême, limitant les naissances à l'automne, et l'avent, expliquant un "creux" de naissances en fin d'été.

Mais aujourd'hui, à l'inverse, les naissances sont plus nombreuses au début de l'été. Une tendance entamée après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les naissances commencent à se décaler vers le printemps, et confirmée depuis les années 1990.

De moins en moins de naissances le week-end

Si la volonté d'accoucher "à la belle saison" et les "congés estivaux" sont cités comme possibles facteurs derrière cette évolution, l'Insee note que les disparités en nombre de naissances entre les différents mois s'estompent progressivement.

Jusque 1914, les naissances ont le plus lieu entre février et avril, des mois au cours desquels 6 à 9% de naissances en plus sont constatées par rapport à un mois moyen. Aujourd'hui, le mois de juillet est le plus plébiscité, mais il n'y a que 5% de naissances en plus.

Autre évolution : le jour de naissance. De 1987 à 2013, moins d'un quart des enfants sont nés le week-end. Pourtant, si les naissances étaient réparties équitablement à travers la semaine, plus de 28% des enfants naîtraient samedi ou dimanche.

Selon l'Insee, ce changement s'explique par la "médicalisation des accouchements", de plus en plus "programmés ou déclenchés par césarienne".